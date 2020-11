Conte incassa il voto del centrodestra. Pd e M5s: "Non è un governissimo" (Di venerdì 27 novembre 2020) (AGI) "Un segnale bello per tutto il Paese". Giuseppe Conte incassa il voto quasi unanime di maggioranza e opposizione sullo scostamento di bilancio. Dopo settimane e mesi di muro contro muro e di incomunicabilità si apre una fase di collaborazione tra governo e opposizione per superare la crisi Covid. Di fatto viene infine accolto l'appello di Sergio Mattarella, che ha più volte fatto notare come il vero nemico sia il virus e solo una cooperazione di tutte le forze istituzionali possa far affrontare una fase così drammatica per tutto il Paese. Un dialogo che però non sconfina in nuove geometrie politiche e che di fatto rafforza i numeri della maggioranza e quindi anche del governo. Ora tutti guardano ai prossimi passaggi, a cominciare dal varo della manovra fino alla gestione del Recovery, anche se il primo ostacolo rischioso sarà il ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) (AGI) "Un segnale bello per tutto il Paese". Giuseppeilquasi unanime di maggioranza e opposizione sullo scostamento di bilancio. Dopo settimane e mesi di muro contro muro e di incomunicabilità si apre una fase di collaborazione tra governo e opposizione per superare la crisi Covid. Di fatto viene infine accolto l'appello di Sergio Mattarella, che ha più volte fatto notare come il vero nemico sia il virus e solo una cooperazione di tutte le forze istituzionali possa far affrontare una fase così drammatica per tutto il Paese. Un dialogo che però non sconfina in nuove geometrie politiche e che di fatto rafforza i numeri della maggioranza e quindi anche del governo. Ora tutti guardano ai prossimi passaggi, a cominciare dal varo della manovra fino alla gestione del Recovery, anche se il primo ostacolo rischioso sarà il ...

Berlusconi porta tutta la coalizione ad aprire al governo e guarda già alla manovra, la maggioranza rafforzata ora si prepara allo scoglio del voto sul Mes ...

