Ciclismo, la Qhubeka Assos mette sotto contratto Lukasz Wisniowski, Sean Bennett e Karel Vacek (Di venerdì 27 novembre 2020) La Qhubeka Assos, erede del fu team NTT, ha ufficializzato oggi tre nuove firme per la stagione 2021: si tratta del polacco Lukasz Wisniowski, in uscita dalla CCC, dello statunitense Sean Bennett, che arriva dalla EF Pro Cycling e del neoprofessionista ceco Karel Vacek. Quest’ultimo, che nel 2020 ha militato tra le file del Team Colpack e che da juniores era il grande rivale di Remco Evenepoel, in un primo momento sembrava che dovesse passare con la Gazprom insieme al fratello Mathias. Tuttavia, negli ultimi giorni le cose sono cambiate e si è accasato alla Qhubeka. Il direttore sportivo del sodalizio, Lars Michaelsen, ha così commentato le tre prese: “Lukasz è un corridore con tanta esperienza che ha militato nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) La, erede del fu team NTT, ha ufficializzato oggi tre nuove firme per la stagione 2021: si tratta del polacco, in uscita dalla CCC, dello statunitense, che arriva dalla EF Pro Cycling e del neoprofessionista ceco. Quest’ultimo, che nel 2020 ha militato tra le file del Team Colpack e che da juniores era il grande rivale di Remco Evenepoel, in un primo momento sembrava che dovesse passare con la Gazprom insieme al fratello Mathias. Tuttavia, negli ultimi giorni le cose sono cambiate e si è accasato alla. Il direttore sportivo del sodalizio, Lars Michaelsen, ha così commentato le tre prese: “è un corridore con tanta esperienza che ha militato nella ...

CentotrentunoC : #CICLISMO ????? #ciclomercato Spunta un'altra pretendente per Fabio #Aru per il 2021: quale strada dovrebbe prender… - infoitsport : Ciclismo: Giacomo Nizzolo svela la sua non nuova destinazione, è il Team Qhubeka Assos - OA_Sport : Ciclismo: Giacomo Nizzolo svela la sua non nuova destinazione, è il Team Qhubeka Assos - LorenzoMarrucc1 : RT @Fanta_Cycling: ?????Nizzolo ha firmato ?? Ecco dove andrà ?? #cycling #ciclismo #Nizzolo #ciclomercato #transfermarkt - Fanta_Cycling : ?????Nizzolo ha firmato ?? Ecco dove andrà ?? #cycling #ciclismo #Nizzolo #ciclomercato #transfermarkt -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Qhubeka QHUBEKA ASSOS, L'AVVENTURA CONTINUA TUTTOBICIWEB.it Ciclismo, la Qhubeka Assos mette sotto contratto Lukasz Wisniowski, Sean Bennett e Karel Vacek

La Qhubeka Assos, erede del fu team NTT, ha ufficializzato oggi tre nuove firme per la stagione 2021: si tratta del polacco Lukasz Wisniowski, in uscita dalla CCC, dello statunitense Sean Bennett, che ...

RadioCorsa, questa sera si parla di successi femminili e di futuro con Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo e Alberto Contador

Si parlerà tanto anche di ciclismo femminile quest’oggi a Radiocorsa. Nel corso dell’episodio che andrà in onda questa sera alle 19:00 su RaiSport HD interverranno infatti il ct della nazionale femmin ...

La Qhubeka Assos, erede del fu team NTT, ha ufficializzato oggi tre nuove firme per la stagione 2021: si tratta del polacco Lukasz Wisniowski, in uscita dalla CCC, dello statunitense Sean Bennett, che ...Si parlerà tanto anche di ciclismo femminile quest’oggi a Radiocorsa. Nel corso dell’episodio che andrà in onda questa sera alle 19:00 su RaiSport HD interverranno infatti il ct della nazionale femmin ...