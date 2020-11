Centrodestra, Salvini: “Il gruppo unico è la risposta a Pd e M5S che vogliono dividerci” (Di venerdì 27 novembre 2020) All’indomani del voto in favore dello scostamento di Bilancio assieme a tutto il Centrodestra, il segretario della Lega Matteo Salvini dichiara che “un gruppo unico sarebbe una bella risposta anche a Pd e 5 Stelle e ai loro tentativi di dividerci”. In un’intervista al Corriere della Sera il leader del Carroccio sostiene che “il tentativo del Partito democratico è chiaro da mesi. Vuole scegliersi un pezzo dell’opposizione con cui lavorare”. Salvini sottolinea tuttavia che “il Centrodestra non è a disposizione di nessuno”. “Siamo maggioranza nel paese e governiamo 14 regioni su 20”, aggiunge. “Si rasserenino tutti, io sono contento perché bado alla sostanza. Se il Centrodestra fosse andato in ordine sparso non avrebbe incassato alcun ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) All’indomani del voto in favore dello scostamento di Bilancio assieme a tutto il, il segretario della Lega Matteodichiara che “unsarebbe una bellaanche a Pd e 5 Stelle e ai loro tentativi di. In un’intervista al Corriere della Sera il leader del Carroccio sostiene che “il tentativo del Partito democratico è chiaro da mesi. Vuole scegliersi un pezzo dell’opposizione con cui lavorare”.sottolinea tuttavia che “ilnon è a disposizione di nessuno”. “Siamo maggioranza nel paese e governiamo 14 regioni su 20”, aggiunge. “Si rasserenino tutti, io sono contento perché bado alla sostanza. Se ilfosse andato in ordine sparso non avrebbe incassato alcun ...

matteosalvinimi : #Salvini: Scostamento di bilancio tradotto significa meno tasse e più lavoro, sostegno alle imprese e alle famiglie… - LegaSalvini : SALVINI: 'AL PD IN DIFFICOLTÀ FAREBBE COMODO IL CENTRODESTRA DIVISO, È UN LORO PIO DESIDERIO' - matteosalvinimi : #Salvini: 'Federazione' significa andare in Parlamento avendo più forza, per rispondere ai problemi reali degli ita… - Mariari30057064 : RT @ElioLannutti: Scostamento di Bilancio, un blitz last minute per sparigliare il centrodestra.I più sorpresi sono stati Matteo Salvini e… - christianrocca : Maggioranza Quirinale Sullo scostamento di bilancio, Berlusconi fa politica e Salvini si dimostra poco capace Di… -