Bonus mamma domani 2021: proroga in Manovra, cos’è, a chi spetta, importo, durata (Di venerdì 27 novembre 2020) Confermato anche per il 2021 il Bonus mamma domani di 800 euro per le donne in gravidanza. È quanto emerge dal disegno di Legge di bilancio 2021, che ha da poco iniziato il suo iter parlamentare. E buone notizie per le famiglie. L’assegno unico universale in arrivo nel 2021 non sostituirà le attuali misure a sostegno delle nascite e adozioni che anzi saranno nelle intenzioni dell’esecutivo Conte prorogate al 31 dicembre 2021. Come annunciato dalla Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Ddl Bilancio, per i contributi economici “Bonus bebè” e “Bonus mamma domani” non ci sarà alcuna staffetta con l’Assegno unico e ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 27 novembre 2020) Confermato anche per ilildi 800 euro per le donne in gravidanza. È quanto emerge dal disegno di Legge di bilancio, che ha da poco iniziato il suo iter parlamentare. E buone notizie per le famiglie. L’assegno unico universale in arrivo nelnon sostituirà le attuali misure a sostegno delle nascite e adozioni che anzi saranno nelle intenzioni dell’esecutivo Contete al 31 dicembre. Come annunciato dalla Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Ddl Bilancio, per i contributi economici “bebè” e “” non ci sarà alcuna staffetta con l’Assegno unico e ...

