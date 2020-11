Black Friday 2020, le 20 migliori offerte tech da prendere subito (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Black Friday 2020 è iniziato con migliaia di offerte e promozioni su gadget, hi-tech e non solo. Fino a lunedì 30, giorno che coincide con il Cyber Monday, potremmo acquistare un nuovo televisore 4K scontatissimo o avvantaggiarci sui regali di Natale da comprare esclusivamente online. Un toccasana per i commercianti che stanno cercando di sopravvivere alle chiusure dovute alla pandemia – e alla conseguente contrazione dei consumi – e che sperano in questo periodo di sconti per rilanciare un 2020 catastrofico. Per fortuna, stando ad uno studio condotto da Simon-Kucher & Partners, società di consulenza globale specializzata in strategia e marketing, quasi 8 italiani su 10 hanno dichiarato l’intenzione di comprare qualcosa durante queste giornate con il faro puntato soprattutto su ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilè iniziato con migliaia die promozioni su gadget, hi-e non solo. Fino a lunedì 30, giorno che coincide con il Cyber Monday, potremmo acquistare un nuovo televisore 4K scontatissimo o avvantaggiarci sui regali di Natale da comprare esclusivamente online. Un toccasana per i commercianti che stanno cercando di sopravvivere alle chiusure dovute alla pandemia – e alla conseguente contrazione dei consumi – e che sperano in questo periodo di sconti per rilanciare uncatastrofico. Per fortuna, stando ad uno studio condotto da Simon-Kucher & Partners, società di consulenza globale specializzata in strategia e marketing, quasi 8 italiani su 10 hanno dichiarato l’intenzione di comprare qualcosa durante queste giornate con il faro puntato soprattutto su ...

