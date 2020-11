Bimba di 1 anno conquista internet mostrando la sua capacità di andare sullo skateboard [VIDEO] (Di sabato 28 novembre 2020) Dall’Australia sta impazzando sulla rete un VIDEO di una bambina, di soli 13 mesi, che sa andare sullo skateboard con molta disinvoltura. La Bimba si chiama Polly-Anna Gray e la sua capacità si stare in equilibrio su uno skate, mentre procede da una rampa all’altra è invidiabile. Nel VIDEO la vediamo alle prese con un percorso in un parco pubblico vicino casa sua a Nowra, nel Nuovo Galles del Sud in Australia. A quanto si dice la Bimba ha in realtà imparato ad andare sullo skateboard da quando ha imparato a camminare, esattamente a 11 mesi. In soli due mesi ha già raggiunto dei progressi sorprendenti, anche perché dall’istante in cui ci ha provato non ha voluto più smettere. credit: ... Leggi su virali.video (Di sabato 28 novembre 2020) Dall’Australia sta impazzando sulla rete undi una bambina, di soli 13 mesi, che sacon molta disinvoltura. Lasi chiama Polly-Anna Gray e la suasi stare in equilibrio su uno skate, mentre procede da una rampa all’altra è invidiabile. Nella vediamo alle prese con un percorso in un parco pubblico vicino casa sua a Nowra, nel Nuovo Galles del Sud in Australia. A quanto si dice laha in realtà imparato adda quando ha imparato a camminare, esattamente a 11 mesi. In soli due mesi ha già raggiunto dei progressi sorprendenti, anche perché dall’istante in cui ci ha provato non ha voluto più smettere. credit: ...

