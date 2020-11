Benevento Juve, i convocati di Pirlo: tutte le decisioni, da Bonucci a Ronaldo (Di venerdì 27 novembre 2020) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Benevento. Ecco i calciatori disponibili per la trasferta di Serie A Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Benevento. Ecco l’elenco dei calciatori disponbili. Come preannunciato niente CR7, mentre torna Bonucci. Ancora out Buffon. LEGGI I DETTAGLI SU JuveNTUSNEWS24 I convocati per #BeneventoJuve ????? pic.twitter.com/yQtH8WEkhh — JuventusFC (@Juventusfc) November 27, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Andreaha diramato la lista deiper la gara contro il. Ecco i calciatori disponibili per la trasferta di Serie A Andreaha diramato la lista deiper la gara contro il. Ecco l’elenco dei calciatori disponbili. Come preannunciato niente CR7, mentre torna. Ancora out Buffon. LEGGI I DETTAGLI SUNTUSNEWS24 Iper #????? pic.twitter.com/yQtH8WEkhh —ntusFC (@ntusfc) November 27, 2020 Leggi su Calcionews24.com

