Aidp-Andaf | rilanciare pmi campane con il temporary management

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Napoli, 27 nov. (Labitalia) - Anche il quinto e ultimo appuntamento del road show ideale creato dai due gruppi interregionali dedicati alle pmi di, in collaborazione con IIM Institute of, ha evidenziato come ilsia visto e utilizzato come strumento per acquisire competenze di gestione per sostenerne lo sviluppo e l'uscita dalla crisi pandemica. Per il mondo bancario significa anche un miglior rapporto con il piccolo e medio imprenditore. Se ne è discusso, con la moderazione di Sergio Luciano (direttore Economy e investire) nell'ultimo evento a Napoli, in collaborazione con Assioa e Bcc e il patrocinio morale di Unione Industriali Napoli. Capacità e competenze stanno sempre più tornando al centro dell'attenzione delle imprese, anche di quelle medio/piccole: ...