Agente Mandzukic | «Futuro? Sta aspettando l’offerta giusta»

Ivancv Jetkovic, Agente di Mario Mandzukic, parla del Futuro dell'ex attaccante della Juventus. Ecco le sue parole L'Agente di Mario Mandzukic, Ivancv Jetkovic, ha parlato a Tuttosport del Futuro dell'ex attaccante della Juventus. MESSAGGI DA TIFOSI JUVE – «Tantissimi. E la cosa, ovviamente, gli fa immensamente piacere. E' rimasto molto legato alla gente juventina. Forse è la tifoseria che più gli ha voluto bene e lui certamente ricambia. Non si è mai risparmiato quando era in campo e questo è quello che la gente nota e ricorda, il resto sono chiacchiere». COSA FA Mandzukic – «Si allena. E lo fa in modo estremamente serio, come sempre Lavora a Zagabria con dei preparatori ed è perfettamente in forma». RONALDO – «Il rappotto con Cristiano era buono. C'era grande stima ...

