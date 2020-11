Yara | 10 anni dalla morte I genitori | «Il suo sorriso sarà per sempre»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) «Ricordatela per quello che era e sarebbe stata sempre capace di dare agli altri, per la sua passione, le sue abilità, non per ciò che le è successo». I genitori di Yara Gambirasio raccontano così la figlia scomparsa il 26 novembre di 10 anni fa. Collegati con il Corriere della Sera insieme ai componenti dell’associazione sportiva nata in sua memoria non parlano del processo e delle vicende giudiziarie parlano di come era e sarebbe stata sempre quella ragazza innamorata della ginnastica uccisa quando non aveva ancora 14 anni.