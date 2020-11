Una nuova formula per “pesare” i buchi neri (Di giovedì 26 novembre 2020) (Foto: Nasa)In che modo si possono pesare con precisione gli enormi buchi neri al centro di galassie attive (Ang), quelli che emettono un’enorme quantità di energia e che hanno una massa fino a 10 miliardi di volte quella del Sole? A provare a rispondere oggi a questa domanda è un team di ricercatori internazionale, coordinato da Elena Della Bontà, astronoma dell‘Università di Padova e associata all’Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf), che ha appena messo a punto una sorta di “bilancia”, che si basa su una formula empirica grazie alla quale si può misurare la massa di un buco nero analizzando lo spettro di emissione, ossia la radiazione emessa dal gas che proviene dalle regioni circostanti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Astrophysical Journal. Per riuscire a sviluppare uno strumento che permettesse di pesare i ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) (Foto: Nasa)In che modo si possono pesare con precisione gli enormial centro di galassie attive (Ang), quelli che emettono un’enorme quantità di energia e che hanno una massa fino a 10 miliardi di volte quella del Sole? A provare a rispondere oggi a questa domanda è un team di ricercatori internazionale, coordinato da Elena Della Bontà, astronoma dell‘Università di Padova e associata all’Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf), che ha appena messo a punto una sorta di “bilancia”, che si basa su unaempirica grazie alla quale si può misurare la massa di un buco nero analizzando lo spettro di emissione, ossia la radiazione emessa dal gas che proviene dalle regioni circostanti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Astrophysical Journal. Per riuscire a sviluppare uno strumento che permettesse di pesare i ...

