Sting e Zucchero | coppia inedita per ‘September” | duetto sulla quarantena

Leggi su dire

(Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Sarà in rotazione nelle radio e negli store digitali a partire da domani ‘September’, il duetto speciale di Sting e Zucchero. Scritto e registrato dai due artisti, l’emozionante brano a due voci (prodotto da Sting e missato dal quattro volte vincitore di Grammy Robert Orton) sarà contenuto nell’album ‘D.O.C. Deluxe’ di Zucchero, in uscita l’11 dicembre in formato doppio cd, triplo vinile colorato, digitale e, solo in esclusiva per Amazon, in formato Triplo vinile nero autografato (edizione limitata), ma anche in ‘Duets’, album di Sting in uscita il 19 marzo 2021. Previous Next ZUCCHERO: “STING MI CHIESE UN TESTO”