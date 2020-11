Scuola, alla primaria vanno via i voti e arrivano i giudizi descrittivi. Ecco che cosa accadrà (Di giovedì 26 novembre 2020) In arrivo a Scuola i giudizi descrittivi al posto dei voti numerici nella valutazione intermedia e finale della primaria. È quanto prevede l’Ordinanza illustrata alle Organizzazioni sindacali, che attua quanto previsto dal decreto Scuola. La recente normativa, spiega il Ministero in una nota, ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico. Introduce invece il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente. E più coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. L’Ordinanza con le indicazioni operative per le scuole e le Linee Guida allegate saranno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) In arrivo aal posto deinumerici nella valutazione intermedia e finale della. È quanto prevede l’Ordinanza illustrata alle Organizzazioni sindacali, che attua quanto previsto dal decreto. La recente normativa, spiega il Ministero in una nota, ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico. Introduce invece ilo descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente. E più coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. L’Ordinanza con le indicazioni operative per le scuole e le Linee Guida allegate saranno ...

marcotravaglio : Siccome domenica aveva annunciato “ci difenderemo nel processo e non dal processo perché noi facciamo come quelli s… - AzzolinaLucia : Provo profondo dolore per la tragedia avvenuta stamattina in una scuola di Palermo. Massima vicinanza alla famiglia… - GiannaNannini : Manteniamo alta l’attenzione sulla violenza nei confronti della donna, scardinando il motivo che sta alla base di q… - gae_pp : Comunque quando vedo le immagini di #Maradona a Mexico 86 con la coppa del mondo in mano appena conquistata che vie… - SecolodItalia1 : Scuola, alla primaria vanno via i voti e arrivano i giudizi descrittivi. Ecco che cosa accadrà… -