Recovery Fund, in Polonia il veto al bilancio Ue non piace a tutti. Regioni sul piede di guerra, e la popolazione è spaccata (Di giovedì 26 novembre 2020) A Varsavia si levano sempre più critiche contro la decisione della Polonia di mettere il veto al bilancio 2021-2027 dell’Unione europea. Una decisione che è legata alla volontà da parte degli altri Stati membri di vincolare i fondi al rispetto dello Stato di diritto e che ha come effetto indiretto quello di bloccare il via libera al Recovery Fund, il piano di aiuti agli Stati membri dell’Unione europea messo a punto da Bruxelles. Negli ultimi giorni, a Varsavia si sono registrate voci di dissenso nei confronti della strategia perseguita dal partito populista di governo Diritto e Giustizia (PiS). L’ultima voce critica s’è levata oggi, 26 novembre, quando Marek Wo?niak, membro del partito di centrodestra Piattaforma Civica e presidente del voivodato della Grande Polonia, il secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) A Varsavia si levano sempre più critiche contro la decisione delladi mettere ilal2021-2027 dell’Unione europea. Una decisione che è legata alla volontà da parte degli altri Stati membri di vincolare i fondi al rispetto dello Stato di diritto e che ha come effetto indiretto quello di bloccare il via libera al, il piano di aiuti agli Stati membri dell’Unione europea messo a punto da Bruxelles. Negli ultimi giorni, a Varsavia si sono registrate voci di dissenso nei confronti della strategia perseguita dal partito populista di governo Diritto e Giustizia (PiS). L’ultima voce critica s’è levata oggi, 26 novembre, quando Marek Wo?niak, membro del partito di centrodestra Piattaforma Civica e presidente del voivodato della Grande, il secondo ...

