Raffaella Carrà, il ricordo per Diego e l’indimenticabile sorpresa a Carramba – VIDEO (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo intero e numerosi personaggi noti gli hanno dedicato delle parole di addio: tra questi anche Raffaella Carrà È scomparso ieri a causa di un arresto cardiaco la leggenda del calcio Diego Armando Maradona. Una notizia che ha scosso milioni di persone, appassionati di calcio e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte diArmando Maradona ha sconvolto il mondo intero e numerosi personaggi noti gli hanno dedicato delle parole di addio: tra questi ancheÈ scomparso ieri a causa di un arresto cardiaco la leggenda del calcioArmando Maradona. Una notizia che ha scosso milioni di persone, appassionati di calcio e L'articolo proviene da YesLife.it.

Liliana03972440 : @Italia_Notizie Raffaella carra' avanti anni luce - stefyorlandobot : RT @MadamaButterfl8: REGIA PREPARA GIÀ LA PLAYLIST PER IL COMPLEANNO DI STEFANIA -Renato Zero: TUTTE -Raffaella Carrà: TUTTE -Stefania O… - zerovitalita : RT @MadamaButterfl8: REGIA PREPARA GIÀ LA PLAYLIST PER IL COMPLEANNO DI STEFANIA -Renato Zero: TUTTE -Raffaella Carrà: TUTTE -Stefania O… - solotrash0 : RT @MadamaButterfl8: REGIA PREPARA GIÀ LA PLAYLIST PER IL COMPLEANNO DI STEFANIA -Renato Zero: TUTTE -Raffaella Carrà: TUTTE -Stefania O… - eeffettodomino : RT @MadamaButterfl8: REGIA PREPARA GIÀ LA PLAYLIST PER IL COMPLEANNO DI STEFANIA -Renato Zero: TUTTE -Raffaella Carrà: TUTTE -Stefania O… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Raffaella Carrà forte forte forte su «Techetechetè» TV Sorrisi e Canzoni