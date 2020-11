Pressione alta del sangue in età avanzata? Possibile danno cerebrale (Di giovedì 26 novembre 2020) La Pressione alta del sangue è collegata a un danno cerebrale più esteso negli anziani. Questo è quanto riscontrato da un nuovo studio pubblicato giovedì sull’European Heart Journal. In particolare, lo studio ha scoperto che esisteva una forte associazione tra la Pressione sanguigna diastolica (la Pressione sanguigna tra i battiti cardiaci) prima dei 50 anni L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Milk sharing: torna la condivisione del latte materno L’ansia dei bimbi per le punture, arriva la realtà virtuale Formaggelle: scoperti Batteri Trentini antistress Fine della vita e testamento biologico: le D.A.T. Il metodo Pilates funziona sul serio? Trump immune al Coronavirus: Twitter segnala ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Ladelè collegata a unpiù esteso negli anziani. Questo è quanto riscontrato da un nuovo studio pubblicato giovedì sull’European Heart Journal. In particolare, lo studio ha scoperto che esisteva una forte associazione tra lasanguigna diastolica (lasanguigna tra i battiti cardiaci) prima dei 50 anni L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Milk sharing: torna la condivisione del latte materno L’ansia dei bimbi per le punture, arriva la realtà virtuale Formaggelle: scoperti Batteri Trentini antistress Fine della vita e testamento biologico: le D.A.T. Il metodo Pilates funziona sul serio? Trump immune al Coronavirus: Twitter segnala ...

rubbersouvl : l'infermiere mi ha misurato la pressione e era così alta che mi ha chiesto se sto avendo dolori al petto no zio ho… - IntxrruptxdGirl : Dayane amo non puoi stare in mutande e reggiseno così io ho la pressione alta #GFVIP - Andrea_PrezzAma : Black+Decker Idropulitrice ad Alta Pressione Da 99,91 € ? A 66,99 € ? #Amazon #offerte #BlackFriday… - Gla_mazon : @LaFerniMi @JeSuisCialis Comunque dallo stress nelle ultime settimane mi sono fatto fuori 5 barattoli di gianduia P… - Daniele75144186 : @RealBadrose il parmigiano una volta sale, una volta scende mentre il pecorino sale dici perché è bono però è salat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pressione alta Covid, «pressione alta su ospedali e tanti morti». Gimbe: calo contagi lento effetto misure inferiori a lockdown Il Messaggero Speranza: «Piano vaccini il 2 dicembre»

Vaccino anti-Covid, il ministro Roberto Speranza ha annunciato che il piano sarà presentato il 2 dicembre in Parlamento e che sarà gestito dallo Stato, non dalle Regioni.

Manovra: Cida, poca crescita, sviluppo ha bisogno di maggiori investimenti

Roma, 26 nov. (Labitalia) - Un modello di sviluppo orientato alla crescita, portatore di una 'nuova' politica economica: meno trasferimenti assistenziali, più investimenti nel capitale umano e nelle n ...

Vaccino anti-Covid, il ministro Roberto Speranza ha annunciato che il piano sarà presentato il 2 dicembre in Parlamento e che sarà gestito dallo Stato, non dalle Regioni.Roma, 26 nov. (Labitalia) - Un modello di sviluppo orientato alla crescita, portatore di una 'nuova' politica economica: meno trasferimenti assistenziali, più investimenti nel capitale umano e nelle n ...