Nino D’Angelo distrutto dal dolore: “Mi trema il cuore, piango e poi piango ancora” (Di giovedì 26 novembre 2020) Un lungo post, commovente e intriso di tristezza, ma anche di gratitudine per chi ha reso grande Napoli nel mondo. Il cantante partenopeo Nino D’Angelo, sui social, mostra tutto il suo dolore per la scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole. Il post di Nino D’Angelo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Un lungo post, commovente e intriso di tristezza, ma anche di gratitudine per chi ha reso grande Napoli nel mondo. Il cantante partenopeo, sui social, mostra tutto il suoper la scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole. Il post diL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AntoDamiano1996 : A così tanto dal cantare la discografia di Nino D'Angelo nei fleet - Lucagrax89 : Vorrei ricordare Maradona non solo per i meriti calcistici, ma anche per il cameo fatto nel film 'tifosi' a fianco… - icaruzwoman : RT @tbhmatildee: e poi smettete di pensare che la gente sia incazzata perché ha parlato di Harry, perché per me poteva parlare anche di Nin… - tbhmatildee : e poi smettete di pensare che la gente sia incazzata perché ha parlato di Harry, perché per me poteva parlare anche… - SanremoArchivio : ?? SANREMO 2010 ?? Nino D’Angelo & Maria Nazionale ?? “Jammo ja” ?? Eliminati al primo turno ?? // -

Ultime Notizie dalla rete : Nino D’Angelo Nino D’Angelo: “Koulibaly deve restare a Napoli, il suo rendimento è calato a causa della Coppa d’Africa” Forza Napoli