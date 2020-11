Nathan Falco Briatore a Dubai con Zac Efron e Afrojack foto

Leggi su gossipblog

(Di giovedì 26 novembre 2020) Si trova in vacanza a, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio, dove starebbe vivendo esperienze indimenticabili. Tra le tante, anche l’incontro con una star del cinema Hollywoodiano: Zac. Per la felicità di papà Flavio,sta crescendo benissimo. Come raccontato dallo stessosui suoi canali Social, infatti: “Guardo mio figlio e mi sorprendo… Improvvisamentenon è più un bambino, ma quasi un adolescente”., classe 2010, sta vivendo così una splendida vacanza in compagnia del suo papà, divertendosi tra le dune di sabbia dima non solo. Nel frattempo, sta ...