Maradona morto, Carmen Di Pietro: "Sono distrutta". Ma il fotomontaggio (malriuscito) con lei in costume scatena le polemiche (Di giovedì 26 novembre 2020) "Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione". Così scrive Carmen Di Pietro – con tanto di cuoricini – in un post sui social, dedicando un pensiero al "Pibe de Oro" scomparso mercoledì 25 novembre a 60 anni per un arresto cardiocircolatorio. La showgirl ha pubblicato anche un rudimentale fotomontaggio che la ritrae in costume da bagno, sorridente, accanto a Maradona: una foto evidentemente malriuscita, che ha scatenato l'indignazione di molti sui social. "Non si usa l'immagine di qualcuno per prendere like", le scrive un utente nei commenti. E ancora: "Ma tu vestita mai". Tanto che la stessa Carmen Di Pietro è dovuta intervenire per placare le polemiche: "Questa foto gira da anni sui social,

