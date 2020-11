Maradona, la ex fidanzata Rocio Oliva: “Mi hanno impedito di vederlo” (Di giovedì 26 novembre 2020) La giovane Rocio Oliva, per 6 anni compagna di Maradona, accusa la ex moglie del compianto campione: “Non mi ha consentito di salutarlo”. Rocio Oliva, ex fidanzata di Diego Armando Maradona, racconta in lacrime di come Claudia Villafane le abbia impedito di partecipare ad una veglia in famiglia in memoria dell’ex calciatore morto il 25 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 26 novembre 2020) La giovane, per 6 anni compagna di, accusa la ex moglie del compianto campione: “Non mi ha consentito di salutarlo”., exdi Diego Armando, racconta in lacrime di come Claudia Villafane le abbiadi partecipare ad una veglia in famiglia in memoria dell’ex calciatore morto il 25 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

