Le donne al Parlamento, Aristofane: il femminismo nel teatro greco (Di giovedì 26 novembre 2020) Le donne al Parlamento (??????????????, Ecclesiazuse) è una commedia dell'antico commediografo Aristofane. Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente, un testo ancora attuale per temi e riflessioni che ne derivano. Le donne al Parlamento, una profetica utopia ideologica Andata in scena per la prima volta ad Atene, precisamente alle Lenee del 392 a.C. Le donne a Parlamento è la trama di un gruppo di donne, capeggiate da Prassagora, che mirano al potere politico. Quest'ultime tentano di convincere gli uomini a cedere loro il controllo di Atene, in quanto, convinte a loro volta di essere in grado di governare meglio la città. Atene, ora governata dal potere maschile, è infatti in rovina. Travestite da uomini, si insinuano nell'assemblea ...

