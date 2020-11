Lapo Elkann ricorda Maradona: “Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze, ma…” (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio e non solo: tributi da ogni parte del mondo sono arrivati per commemorare la memoria del Pibe de Oro. Lapo Elkan, su Twitter, ha voluto ricordarlo così: "Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare vicino a Diego perché era un mio VERO AMICO. Mi manchi già Leggenda dal cuore d'ORO. Sei e rimarrai il mio n1. #Eterno10".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/LapoElkann /status/1331640450743214084" Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte di Diego Armandoha sconvolto il mondo del calcio e non solo: tributi da ogni parte del mondo sono arrivati per commemorare la memoria del Pibe de Oro.Elkan, su Twitter, ha volutorlo così: "Sul web vedevo spesso la mia foto con. Era per prenderci inper le. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare vicino a Diego perché era un mio VERO AMICO. Mi manchi già Leggenda dal cuore d'ORO. Sei e rimarrai il mio n1. #Eterno10".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com//status/1331640450743214084" Golssip.

