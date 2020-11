Harry Potter e il prigioniero di Azkaban | le creature magiche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) La maratona dicontinua con il terzo capitolo della saga ambientata nel mondo magico. In questo film ci sono alcuni cambiamenti per quanto riguarda lo stile, dovuti anche al cambio di regia: i primi due film sono stati diretti da Chris Columbus, questo invece da Alfonso Cuarón. Da questo film lo stile della saga dicambia toni sia dal punto di vista cromatico (non ci sono più i colori caldi tipici dei primi film) sia nelle ambientazioni. Nel film rivediamo i personaggi principali interpretati da Daniel Radcliffe (), Rupert Grint (Ron Weasley) ed Emma Watson (Hermione Granger). Sempre presenti anche Tom Felton (Draco Malfoy), Alan Rickman (Piton), Robbie Coltrane (Hagrid) e Maggie Smith (McGrannit). Anche il preside della scuola, Albus Silente, è ...