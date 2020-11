Giornata della Carenza di ferro: i cibi che lo contengono, perché serve soprattutto alle donne e a chi soffre di cuore (Di giovedì 26 novembre 2020) La Carenza di ferro riguarda un terzo della popolazione mondiale (Fonte: Peyrin-Biroulet L, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of iron deficiency across indications: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2015;102(6):1585-94.). donne in età fertile, future mamme e bambini sotto i 5 anni tra i soggetti più colpiti dal deficit marziale, ovvero del ferro, elemento essenziale per mantenere in buono stato le funzioni vitali. Ed ecco perché il 26 novembre di ogni anno, dal 2015, si celebra la Giornata Internazionale della Carenza di ferro (Iron Deficiency Day), istituita con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul ruolo vitale del ferro per l’organismo e sui rischi legati alla sua ... Leggi su iodonna (Di giovedì 26 novembre 2020) Ladiriguarda un terzopopolazione mondiale (Fonte: Peyrin-Biroulet L, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of iron deficiency across indications: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2015;102(6):1585-94.).in età fertile, future mamme e bambini sotto i 5 anni tra i soggetti più colpiti dal deficit marziale, ovvero del, elemento essenziale per mantenere in buono stato le funzioni vitali. Ed eccoil 26 novembre di ogni anno, dal 2015, si celebra laInternazionaledi(Iron Deficiency Day), istituita con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul ruolo vitale delper l’organismo e sui rischi legati alla sua ...

Fedez : In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, io e ?Chiara? abbiamo deciso di supportare Valentina ne… - Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - amnestyitalia : Oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, obiettivo ancora molto lontano per t… - xladrm : RT @claudiapuddu11: Quando mia madre era ragazza lavorava in nero nei campi gestiti dagli uomini della sua famiglia. Una mattina, venne con… - marixsalvatore : RT @snowmalec: comunque oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ne approfitto per ricordarvi c… -