Formula E 2021 | prima gara serale in Arabia Saudita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo la1 (Bahrain, Abu Dhabi e Singapore) e la MotoGp (Qatar) anche laE si prepara al debutto con lacorsa che si terrà in notturna. La sede prescelta è l’dove le monoposto elettriche si sfideranno il 26 e 27 febbraiodi sera lungo il circuito di Ad-Diriyah. Il via scatterà alle ore 20 locali, le 18 in Italia. Dunque un ulteriore passo in avanti nella crescita del movimento dellache sta continuando a presentare diverse novità per diventare sempre più competitiva e accattivante per il pubblico. Nel pieno rispetto del target di questa categoria, anche l’e-Prix d’sarà nel solco della sostenibilità. La pista sarà illuminata con luci al led green ...