F1 su TV8 | programma GP Bahrain 2020 | orari gratis e in chiaro | programma differite

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il GP del, terzultima tappa del Mondiale F1 si correrà nel weekend del 27-29 novembre sul circuito del Sakhir. Si vola in Medio Oriente per la parte conclusiva di questo campionato iridato. Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera grazie alla spettacolare vittoria ottenuta in Turchia e ha così eguagliato lo storico record di Michael Schumacher. Il britannico, che non ha ancora siglato il rinnovo di contratto con la Mercedes, proverà a fare la differenza a queste latitudini ed è come sempre il grande favorito della vigilia, anche se la concorrenza proverà a mettergli il bastone tra le ruote. Il compagno di squadra Valtteri Bottas e Max Verstappen sulla Red Bull sono indubbiamente i due uomini da tenere maggiormente in osservazione. La Ferrari è parsa in crescita nelle ultime uscite e i risultati del ...