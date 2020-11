F1, Charles Leclerc: “Possiamo ambire al terzo posto nel Mondiale costruttori” (Di giovedì 26 novembre 2020) Siamo prossimi ai titoli di coda nel Mondiale 2020 di F1. I verdetti sono già stati emessi e il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes hanno già potuto festeggiare. Per questo, il prossimo GP del Bahrein avrà una valenza limitata al successo di tappa e gli spunti che il weekend di Sakhir potrà dare saranno racchiusi nei 25 punti della singola prova. Ci si aspetta un weekend complicato per la Ferrari. In teoria, infatti, le caratteristiche della pista non dovrebbero sposarsi al meglio con la SF1000, che paga molto per la potenza del propulsore. Su di una pista infatti su cui la power unit fa tanto la differenza, l’impressione è che il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel debbano correre in difesa e fare di necessità virtù. E’ pur vero che in questo periodo dell’anno in Bahrein non si è mai corso e sarà interessante ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Siamo prossimi ai titoli di coda nel2020 di F1. I verdetti sono già stati emessi e il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes hanno già potuto festeggiare. Per questo, il prossimo GP del Bahrein avrà una valenza limitata al successo di tappa e gli spunti che il weekend di Sakhir potrà dare saranno racchiusi nei 25 punti della singola prova. Ci si aspetta un weekend complicato per la Ferrari. In teoria, infatti, le caratteristiche della pista non dovrebbero sposarsi al meglio con la SF1000, che paga molto per la potenza del propulsore. Su di una pista infatti su cui la power unit fa tanto la differenza, l’impressione è che il monegascoe il tedesco Sebastian Vettel debbano correre in difesa e fare di necessità virtù. E’ pur vero che in questo periodo dell’anno in Bahrein non si è mai corso e sarà interessante ...

