Detto Fatto sospeso dopo il tutorial “intollerabile” | parla Bianca Guaccero | ecco le sue parole

La bufera su Detto Fatto, il contenitore pomeridiano di RaiDue, non si placa. Nel contenitore pomeridiano condotto da Bianca Guaccero è stato mandato in onda un tutorial con la pole dancer Emily Angelillo che ha mostrato ai telespettatori il "miglior mondo" per andare a fare la spesa. Durissime le reazioni sui social, che hanno parlato di siparietto sessista e intollerabile. E ora il programma è stato sospeso dalla Rai. La decisione – secondo quanto apprende l'Ansa – è stata presa dall'amministratore delegato Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico.

