Detto Fatto, Bianca Guaccero sul tutorial spesa: “E’ venuto male” (Di giovedì 26 novembre 2020) Pioggia di critiche per Bianca Guaccero, dopo il tutoria mostrato a Detto Fatto è scoppiata la bufera sui social, la conduttrice ha rotto il silenzio su Ig Bianca Guaccero è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020) Pioggia di critiche per, dopo il tutoria mostrato aè scoppiata la bufera sui social, la conduttrice ha rotto il silenzio su Igè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - viperissimo : Ma l’ha detto Enock il fatto dell’energia, Pierpaolo ma che ti inventi? #Gregorelli - a_cescon : @ilciccio67 @1983atlantis @paolorossi1965 Io concordo con voi. Ma in un mondo normale, con controlli antidoping nor… -