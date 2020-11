Crisi Inter | tutti gli errori di Conte

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il fallimento (quasi certo) in Champions League e le difficoltà nella fase d'approccio della stagione hanno aperto il processo ad Antonio. Questa è la suaed è difficile non trovare responsabilità nelle scelte di un tecnico sbarcato a Milano perché fortemente voluto dal suo mentore Beppe Marotta, pagato più di ogni altro nel calcio italiano e che solo raramente ha inciso come valore aggiunto sul rendimento della sua squadra. Tracce disi sono viste all'inizio, quando ha cominciato a lavorare imponendo nuove regole in un ambiente da troppo tempo senza mentalità vincente. Poi il buon finale della scorsa stagione, il secondo posto a meno uno dalla Juventus e la finale di Europa League persa contro il Siviglia. In mezzo un lungo momento di flessione e tante, troppe, parole polemiche rivolte al club. Poi questo autunno che ...

E la situazione economica non è certo favorevole: la crisi per la pandemia del coronavirus si è ovviamente abbattuta anche sul calcio. Non a caso proprio l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello aveva ...Una notte fonda per l’Inter (e per Antonio Conte). In assenza di miracoli (servirebbe una doppia vittoria con Mönchengladbach e Shakhtar, con i tedeschi sconfitti pure a Madrid all’ultima giornata) Su ...