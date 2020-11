Charles M Schulz | il geniale creatore dei Peanuts

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dicie non puoi non pensare ai, i personaggi dei fumetti di cui è stato ile le cui vicende hanno appassionato per circa mezzo secolo i lettori giovani e adulti di tutto il mondo. Con la sua morte, avvenuta il 12 febbraio 2000, ilfumettista statunitense portò via