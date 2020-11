«Beautiful» si rifà il look | con un tocco tutto italiano

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) La serie, diciamolo, non ha certo bisogno di presentazioni. Ha festeggiato lo scorso luglio ben trent’anni di messa in onda nel nostro paese, tradotto: 34 serie (noi siamo leggermente indietro rispetto alla messa in onda negli U.S.A.), più di 5.000 ore di girato, oltre 374.000 pagine di copione, 1.700 set e ben 100 matrimoni. Non sorprende sia entrata a far parte del Guinness dei primati. L’infinita love story tra Brooke e Ridge Forrester ci tiene incollati allo schermo dagli anni ’80 e non smette di stupirci anche ora grazie ai continui colpi di scena.