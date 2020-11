A Crotone al via l'ospedale da campo progettato e gestito da Emergency (Di giovedì 26 novembre 2020) Una bella notizia: l'ospedale da campo che sorgerà a Crotone, in prossimità del nosocomio cittadino, sarà realizzato dalla Protezione civile sulla base della progettazione realizzata da Emergency che ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) Una bella notizia: l'dache sorgerà a, in prossimità del nosocomio cittadino, sarà realizzato dalla Protezione civile sulla base della progettazione realizzata dache ...

L'organizzazione fondata da Gino Strada si sta confrontando con la Protezione civile per gli ultimi dettagli prima della realizzazione. Anche il Comune di Crotone sta collaborando per l'allestimento.

