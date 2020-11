Una spada di Lineage è il modo perfetto per festeggiare un campionato di baseball vinto. Ovviamente (Di mercoledì 25 novembre 2020) Durante la notte, gli NC Dinos hanno sconfitto i Doosan Bears, vincendo il loro primo campionato di baseball della Korean Series. Alla fine della partita, i giocatori della squadra vincente si sono riuniti intorno al monte di lancio e hanno festeggiato nel miglior modo possibile: con una gigantesca spada di un videogioco. La domanda che sorge spontanea è: perché? E la risposta è semplice: l'NC in NC Dinos si riferisce a NCSoft, la società di videogiochi che possiede la squadra. Questo è il motivo per cui i giocatori hanno festeggiato con l'Execution Sword dell'MMORPG Lineage. Su YouTube si trovano diversi momenti salienti della vittoria, compresa appunto la squadra che viene immortalata accanto a questa spada. Di seguito potete visionare qualche stralcio delle celebrazioni che sono ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Durante la notte, gli NC Dinos hanno sconfitto i Doosan Bears, vincendo il loro primodidella Korean Series. Alla fine della partita, i giocatori della squadra vincente si sono riuniti intorno al monte di lancio e hanno festeggiato nel migliorpossibile: con una gigantescadi un videogioco. La domanda che sorge spontanea è: perché? E la risposta è semplice: l'NC in NC Dinos si riferisce a NCSoft, la società di videogiochi che possiede la squadra. Questo è il motivo per cui i giocatori hanno festeggiato con l'Execution Sword dell'MMORPG. Su YouTube si trovano diversi momenti salienti della vittoria, compresa appunto la squadra che viene immortalata accanto a questa. Di seguito potete visionare qualche stralcio delle celebrazioni che sono ...

