Un Posto al Sole, Erik Tonelli a TvSoap: “Leonardo è un uomo enigmatico, avrà ancora delle scene toccanti che faranno discutere” (Di mercoledì 25 novembre 2020) I suoi atteggiamenti e le sue azioni in Un Posto al Sole sono sempre più enigmatici. Parliamo di Leonardo Arena, l’attuale antagonista principale della coppia formata da Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) e Serena Cirillo (Miriam Candurro). Ad interpretarlo è Erik Tonelli, che attualmente è anche nel cast di Vite in Fuga, la fiction di Rai 1 con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Noi di TvSoap l’abbiamo contattato per farle alcune domande su entrambe le esperienze. Ecco cosa ci ha detto. Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 25 novembre: Roberta e Riccardo, ritorno di fiamma? Un Posto al Sole: TV SOAP intervista Erik Tonelli (Leonardo Arena) Ciao Erik, benvenuto su TvSoap. Da quando è ripreso ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 25 novembre 2020) I suoi atteggiamenti e le sue azioni in Unalsono sempre più enigmatici. Parliamo di Leonardo Arena, l’attuale antagonista principale della coppia formata da Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) e Serena Cirillo (Miriam Candurro). Ad interpretarlo è, che attualmente è anche nel cast di Vite in Fuga, la fiction di Rai 1 con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Noi dil’abbiamo contattato per farle alcune domande su entrambe le esperienze. Ecco cosa ci ha detto. Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 25 novembre: Roberta e Riccardo, ritorno di fiamma? Unal: TV SOAP intervista(Leonardo Arena) Ciao, benvenuto su. Da quando è ripreso ...

