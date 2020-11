Tyson-Jones | Iron Mike torna sul ring | dove vedere il match

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Si tratta di uno degli eventi sportivi più attesi di questo 2020. Non ci sarà il pubblico a bordo, ma da casa in milioni saranno collegati per il grande… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tyson Jones

Sabato 28 novembre andrà in scena uno degli incontri più attesi dell’anno: Mike Tyson tornerà sul ring per affrontare Roy Jones Jr. Una delle grandi icone della boxe non combatte dal 2005 e si rimette ...Si è allenato come se quello di sabato fosse un match vero. Mike Tyson torna sul ring a 54 anni, per sfidare un altro ex fuoriclasse del ring, Roy Jones jr che di anni ne ha 51, e pur di non sfigurare ...