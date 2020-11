Stadi aperti in Premier League dal 3 dicembre

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Da qualche settimana circolavano indiscrezioni relative al progetto inglese di riaprire gliai tifosi della. Si pensava che ciò sarebbe potuto avvenire con il nuovo anno e in seguito alla distribuzione dei primi vaccini. Invece in Inghilterra hanno bruciato le tappe e – seppur con tutte le limitazioni del caso per evitare una nuova impennata dei contagi di coronavirus – a partire dal 3sarà nuovamente possibile assistere alle partite di calcio dagli spalti. Il progetto degliè stato varato con il nuovo Covid Winter Plan, un documento composto da 56 pagine illustrato dalBoris Johnson. L’ingresso agli impianti sportivi ovviamente non sarà libero ma ci saranno comunque delle restrizioni. Il primo ministro britannico ...