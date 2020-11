Spezia | è un super Provedel | lasciarlo fuori adesso è difficile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il pari interno dellocontro l’Atalanta non è stato importante soltanto per la classifica, ma anche e soprattutto per consacrare un ragazzo arrivato in punta di piedi e che ha preso in mano (tra i guantoni) la squadra bianconera: Ivan. Portiere classe ’94, così come il suo numero di maglia, preso in estate come terza alternativa per la porta spezzina, è stato chiamato a sostituire l’infortunato Zoet dopo le prestazioni poco convincenti di Rafael. E contro la Dea,si è reso protagonista di una prestazione, negando più volte il vantaggio agli uomini di Gasperini con almeno tre grandi interventi su Zapata prima e su Gosens e Lammers poi. Incolpevole sul missile rasoterra dello stesso tedesco, gol poi annullato dal VAR., dall’Empoli al gol in B Ma chi è ...