Spadafora: 'Tutela sport, paralimpici e donne: non è una riformina' (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Non è una riformina, sono norme attese che avranno un impatto enorme'. Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha esordito nella conferenza stampa dopo l'approvazione dei cinque decreti figli ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Non è una, sono norme attese che avranno un impatto enorme'. Così il ministro delloVincenzoha esordito nella conferenza stampa dopo l'approvazione dei cinque decreti figli ...

SvSport1 : Dall'abolizione del vincolo sportivo alla tutela per i lavoratori. Il Ministro Spadafora presenta la nuova riforma… - UispNazionale : Selezione stampa @UispNazionale: #Uisp in campo contro la #violenzasulledonne; #manovra Allarme del @forumterzosett… - infoitsport : Spadafora: «Nasce tavolo tecnico per tutela minori dagli abusi nello sport - ilfaroonline : #Riforma_dello_sport, Spadafora: “Finalmente tutela per i #lavoratori_sportivi” -