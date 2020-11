Salvini chiede di non fare terrorismo sul Natale. Ma poi si inventa il “divieto di albero” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Salvini è fatto così: bisogna seguire le norme di sicurezza contro il Coronavirus a Natale ma…si devono rivedere i genitori, magari anziani a rischio, il parente “da Palermo” deve poter tornare in famiglia, magari in zona rossa, e così via. “Rispettare le distanze, le regole e le mascherine è fondamentale, però non bisogna rovinare un’intera generazione educando alla paura e al terrore, altrimenti si farebbe un errore irrecuperabile”, dice al Maurizio Costanzo Show, “Mi auguro che sia il Natale dei bambini e delle famiglie. Mi rifiuto di pensare al 25 dicembre via Skype o via Zoom”, spiega perché “Nessuno pensa ai cenoni con 200 persone, però poter rivedere i famigliari e poter tornare a casa, anche da fuori regione, pur con le dovute cautele, penso che si possa fare”. Salvini, è bene ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)è fatto così: bisogna seguire le norme di sicurezza contro il Coronavirus ama…si devono rivedere i genitori, magari anziani a rischio, il parente “da Palermo” deve poter tornare in famiglia, magari in zona rossa, e così via. “Rispettare le distanze, le regole e le mascherine è fondamentale, però non bisogna rovinare un’intera generazione educando alla paura e al terrore, altrimenti sibbe un errore irrecuperabile”, dice al Maurizio Costanzo Show, “Mi auguro che sia ildei bambini e delle famiglie. Mi rifiuto di pensare al 25 dicembre via Skype o via Zoom”, spiega perché “Nessuno pensa ai cenoni con 200 persone, però poter rivedere i famigliari e poter tornare a casa, anche da fuori regione, pur con le dovute cautele, penso che si possa”., è bene ...

matteosalvinimi : #Salvini: Un medico chiede di fare il Natale via Skype e comprare i regali solo su Internet??? Se li faccia lui! Tu… - donat_16 : RT @cosimoamato_: Una regione amministrata dal partito di Salvini chiede aiuto ad uno Stato comunista. Il cerchio è chiuso. - DiabolMark : @rilellina @RichbonesE #Salvini chiede anche chi sono gli ospiti in studio. - Mi_consento : #Salvini prima lascia il governo e poi chiede che il governo faccia... Va be, siamo in Italia e tutto è concesso. #MaurizioCostanzoShow - capalbo_rino : RT @cosimoamato_: Una regione amministrata dal partito di Salvini chiede aiuto ad uno Stato comunista. Il cerchio è chiuso. -