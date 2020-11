Pibe de Oro e Mano de Dios, la leggenda di un calciatore-brand che oggi non avrebbe prezzo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Pibe de Oro, la Mano de Dios. E’ stato il più amato e il più odiato, il più discusso nel bene e nel male. Diego Armando Maradona, il miglior giocatore del XX secolo secondo la FIFA insieme a Pelè, è morto questo pomeriggio all’età di 60 anni per un arresto cardiorespiratorio nella casa di Tigre, nei pressi di Buenos Aires, dove si era stabilito dopo un’operazione alla testa subita lo scorso 4 novembre. Una vita da cinema la sua, non a caso su di lui ha girato un lungometraggio un maestro del calibro di Emir Kusturica e recentemente sono stati realizzati anche un documentario e una serie tv. Dalla periferia polverosa di Buenos Aires al tetto del Mondo, in un viaggio sulle montagne russe che lo hanno portato più volte vicino alla morte. Fisico minuto ma compatto, tecnica sopraffina e un piede sinistro fuori dal comune: Diego Maradona ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilde Oro, lade. E’ stato il più amato e il più odiato, il più discusso nel bene e nel male. Diego Armando Maradona, il miglior giocatore del XX secolo secondo la FIFA insieme a Pelè, è morto questo pomeriggio all’età di 60 anni per un arresto cardiorespiratorio nella casa di Tigre, nei pressi di Buenos Aires, dove si era stabilito dopo un’operazione alla testa subita lo scorso 4 novembre. Una vita da cinema la sua, non a caso su di lui ha girato un lungometraggio un maestro del calibro di Emir Kusturica e recentemente sono stati realizzati anche un documentario e una serie tv. Dalla periferia polverosa di Buenos Aires al tetto del Mondo, in un viaggio sulle montagne russe che lo hanno portato più volte vicino alla morte. Fisico minuto ma compatto, tecnica sopraffina e un piede sinistro fuori dal comune: Diego Maradona ...

