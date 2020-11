Nevone in vista!

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Chi ha detto che quest’Inverno non nevicherà? Beh, se qualcuno lo ha fatto sta sbagliando. Bisogna capire cosa s’intende quando si afferma che “non nevicherà”, perché un conto è dire che non nevicherà in pianura o a quota collinari, un conto è sostenere che non nevicherà neppure in montagna. Forse si è convinti che il 2019-2020 possa ripetersi ogni anno, forse ci si sta convincendo che gli Inverni del futuro saranno tutti miti e anticiclonici. Ma dai! Come si può sostenere una tesi del genere? Per carità, sappiamo fin troppo bene quanto sia condizionante il riscaldamento globale, ma siamo davvero convinti che si stia andando incontro alla “desertificazione” degli inverni? Badate bene, anche quando i cambiamenti climatici non erano così evidenti c’erano stagionali invernali prive di emozioni. Potreste curiosare tra gli annali meteorologici per rendervi conto che la neve in pianura ...