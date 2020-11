Napoli, terapie e palestra per Osimhen (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center di Castel Volturno. Il report della seduta dà notizie sul recupero di Osimhen. Il nigeriano ha seguito le terapie per la spalla e si è allenato in palestra. Anche Ospina impegnato in palestra per il recupero. “Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Rijeka per la quarta giornata di Europa League in programma domani al San Paolo (ore 21). La squadra ha iniziato la seduta con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 2, il gruppo ha svolto torello ed esercizi finalizzati alla velocità. Di seguito lavoro tattico e partitina a campo ridotto. terapie e lavoro in campo e palestra per Osimhen. Lavoro in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilsi è allenato questa mattina al Training Center di Castel Volturno. Il report della seduta dà notizie sul recupero di. Il nigeriano ha seguito leper la spalla e si è allenato in. Anche Ospina impegnato inper il recupero. “Seduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Rijeka per la quarta giornata di Europa League in programma domani al San Paolo (ore 21). La squadra ha iniziato la seduta con attivazione in. Successivamente, sul campo 2, il gruppo ha svolto torello ed esercizi finalizzati alla velocità. Di seguito lavoro tattico e partitina a campo ridotto.e lavoro in campo eper. Lavoro in ...

