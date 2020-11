Migranti e giornalisti aggrediti | intervento della polizia crea il caos

(Di mercoledì 25 novembre 2020)nella piazza principale di Parigi, laha sgomberato il campo diin modo troppo violento, chiesto rapporto al prefetto diÈ successo in Francia, circa 450… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

La necessità del giornalista per raccontare quello che accade sulle rotte dei migranti. Polizia scatenata a Parigi, calci e pugni ai migranti. Francia, violento sgombero della polizia: manganellati migranti e giornalisti. FRANCIA: Polizia carica migranti e giornalisti a Parigi per sgomberare un campo a Place de la Republique con circa 450 persone. Polizia carica migranti e giornalisti a Parigi. L'Ue apre indagine su legge di Macron pro-agenti.

Aggrediti anche giornalisti e altri civili con manganelli e gas lacrimogeni. Difensori dei diritti umani e associazioni a sostegno dei migranti hanno bollato l'intervento come «disumano». Il filmato, ...Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la nuova legge approvata dalla Camera che proibisce di riprendere con foto e video gli agenti delle forze dell'ordine mentre compiono azi ...