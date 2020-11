Martha is Dead: il thriller psicologico degli sviluppatori di The Town of Light arriverà anche su PS5 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il thriller psicologico in prima persona Martha is Dead sarà lanciato su PlayStation 5 nel 2021. Il titolo, in precedenza, era stato annunciato per la famiglia di dispositivi Xbox e PC. Sviluppato da LKA, lo studio dietro The Town of Light, Martha is Dead si svolge nella campagna italiana dove le forze alleate e dell'Asse si stanno combattendo. Sulle rive di un lago, una giovane donna di nome Martha viene trovata annegata e profanata. Ora, sua sorella gemella deve affrontare le conseguenze del suo omicidio mentre la guerra infuria. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilin prima personaissarà lanciato su PlayStation 5 nel 2021. Il titolo, in precedenza, era stato annunciato per la famiglia di dispositivi Xbox e PC. Sviluppato da LKA, lo studio dietro Theofissi svolge nella campagna italiana dove le forze alleate e dell'Asse si stanno combattendo. Sulle rive di un lago, una giovane donna di nomeviene trovata annegata e profanata. Ora, sua sorella gemella deve affrontare le conseguenze del suo omicidio mentre la guerra infuria. Leggi altro...

