Maradona | Pelè | “Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda”

Tempo di lettura: < 1 minuto"Che triste notizia. Ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C'e' ancora molto da dire, ma per ora possa Dio dare forza ai membri della famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a palla insieme nel cielo". Queste le parole di Pele' su Twitter alla notizia della morte di Diego Armando Maradona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

