LIVE – Palermo-Turris 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 novembre 2020) C’è grande attesa per il fischio d’inizio di, match delC diin programma alle 15:00 di mercoledì 25 novembre. Tutto pronto per assistere a questa partita che vale come recupero della sesta giornata del campionato. La formazione rosanero cerca la quarta vittoria consecutiva dopo un avvio di campionato a luci e ombre. Tre pareggi consecutivi per lache cerca un successo che manca da quattro giornate. Sportface.it vi terrà compagnia con untestuale a partire dal primo minuto di gioco. FORMAZIONI UFFICIALI: Pelagotti, Almici, Accardi, Marconi, Crivello, Broh, Odjer, Kanoute, Rauti, Floriano, Saraniti: Abagnale, Rainone, Di Nunzio, Lorenzini, Da Dalt, ...