L’Eredità, Massimo il campione che batte ogni record fermato a un passo dal sogno (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Eredità, Massimo Cannoletta continua a stupire di puntata in puntata. Il campione non cede il passo e per la decima volta arriva alla ghigliottina Fonte foto: webÈ Massimo Cannoletta a rubare ancora una volta la scena a L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna che va in onda su Rai Uno. Il supercampione sembra non voler arrestare la sua scia di vittorie e per la decima volta consecutiva è riuscito ad arrivare al gioco finale: la temutissima “ghigliottina”. Questa è per lui la 22 esima puntata all’attivo, considerando che ha incominciato lo show il 3 novembre. Massimo è già riuscito a portarsi a casa 130000 €. Anche nella puntata di ieri ha raggiunto il gioco finale, cercando di accaparrarsi il montepremi di 47500 €, ma ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020)Cannoletta continua a stupire di puntata in puntata. Ilnon cede ile per la decima volta arriva alla ghigliottina Fonte foto: webÈCannoletta a rubare ancora una volta la scena a, il game show condotto da Flavio Insinna che va in onda su Rai Uno. Il supersembra non voler arrestare la sua scia di vittorie e per la decima volta consecutiva è riuscito ad arrivare al gioco finale: la temutissima “ghigliottina”. Questa è per lui la 22 esima puntata all’attivo, considerando che ha incominciato lo show il 3 novembre.è già riuscito a portarsi a casa 130000 €. Anche nella puntata di ieri ha raggiunto il gioco finale, cercando di accaparrarsi il montepremi di 47500 €, ma ...

PugliaStream : L'Eredità, chi è Massimo Cannoletta: il 46enne leccese che ha già vinto 130mila euro - Antonio09105181 : #leredità Niente clemenza stasera per Massimo che non quaglia...Peccato perché è davvero bravo...A domani con Flav… - pgelisabetta : # l’eredita Bravissimo il Sig Massimo ma ora non ne possiamo più basta cambiate - è bella la competizione no la monotonia - DahirWsm : @insinnaflavio seguo l’eredità con passione. Ultimamente c’è un concorrente bravissimo che tiene banco. Massimo. Pu… - AdriJuve64 : “L’eredità”, il concorrente leccese batte il record di puntate da vincitore -