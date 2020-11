La solidarietà de ‘La voce delle donne’: l’associazione tutta al femminile (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNel giorno dedicato alle vittime di femminicidio , anche “La voce delle donne” fa sentire, appunto, la sua voce. Un’associazione di quartiere (contrada Pantano) tutta al femminile, che stavolta mette da parte i problemi riguardanti la propria zona e decide di lanciare un messaggio di solidarietà a tutte le donne. E così stamattina all’ingresso della contrada di Pantano è stato rimosso lo striscione dedicato alla promozione del Benevento in serie A per dare spazio ad un messaggio di vicinanza al mondo femminile. Le parole della presidente Rita Velardi: “Come primo pensiero c’è da ringraziare la nostra iscritta Iwona Halas che ha realizzato lo striscione. Ormai lei è la nostra artista che come sempre dà il meglio di sé stessa . La violenza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNel giorno dedicato alle vittime di femminicidio , anche “Ladonne” fa sentire, appunto, la sua. Un’associazione di quartiere (contrada Pantano)al, che stavolta mette da parte i problemi riguardanti la propria zona e decide di lanciare un messaggio dia tutte le donne. E così stamattina all’ingresso della contrada di Pantano è stato rimosso lo striscione dedicato alla promozione del Benevento in serie A per dare spazio ad un messaggio di vicinanza al mondo. Le parole della presidente Rita Velardi: “Come primo pensiero c’è da ringraziare la nostra iscritta Iwona Halas che ha realizzato lo striscione. Ormai lei è la nostra artista che come sempre dà il meglio di sé stessa . La violenza ...

