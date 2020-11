La Salemi scroccona secondo la Gregoraci: l’amico di Giulia racconta la verità (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 non hanno buoni rapporti. Le due vippone hanno avuto una discussione alla fine della puntata di lunedì a causa di vecchie ruggini legate ad una vacanza in Sardegna. Vecchi rancori tra Giulia ed Elisabetta Giulia Salemi è entrata al GF Vip 5 quasi 3 settimane fa e finora per lei sembrava tutto rosa e fiori fino a che Alfonso Signorini non ha rivangato una presunta antipatia tra le due concorrenti fuori dalla casa. secondo la Gregoraci, la 27enne avrebbe passato una vacanza in Sardegna con lei, Briatore e altre persone e in quel contesto avrebbe parlato sempre con l’ex marito dando da intendere che volesse fare la scroccona. A quelle parole, la Salemi ha ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020)ed Elisabettaal Grande Fratello Vip 5 non hanno buoni rapporti. Le due vippone hanno avuto una discussione alla fine della puntata di lunedì a causa di vecchie ruggini legate ad una vacanza in Sardegna. Vecchi rancori traed Elisabettaè entrata al GF Vip 5 quasi 3 settimane fa e finora per lei sembrava tutto rosa e fiori fino a che Alfonso Signorini non ha rivangato una presunta antipatia tra le due concorrenti fuori dalla casa.la, la 27enne avrebbe passato una vacanza in Sardegna con lei, Briatore e altre persone e in quel contesto avrebbe parlato sempre con l’ex marito dando da intendere che volesse fare la. A quelle parole, laha ...

La ragazza tende un po’ a bere e magari, tante volte magari non si ricorda quello che combina”. Accusata dai due di aver sottratto soldi e di alzare troppo il gomito e, quindi, di non ricordarsi quell ...

